Походы в горы помогут победить болезни сердца

Кардиолог Миланского университета «Бикокка», Джанфранко Парати, опровергает устоявшееся мнение об опасности похода в горы для людей с заболеваниями сердца.

Совместно с группой ученых Джанфранко Парати проанализировал закономерность воздействия похода в горы на людей с проблемами сердечно-сосудистой системы. Результат показал, что поход в горы способен улучшить состояние здоровья сердца, но злоупотреблять им не стоит. Подъем в горы сопряжен с понижением атмосферного давления и содержанием кислорода в воздухе, что сказывается на работе сердца, ускоряя его работу.

Ранее считалось, что людям с больным сердцем поход в горы категорически противопоказан и от него придется отказаться бесповоротно. Ученые предлагают ряд практических решений при нахождении на высоте, как пациентов, так и лечащих подобного рода заболевания врачей. С тяжелыми формами сердечных заболеваний о горах придется забыть. Но для некоторых заболеваний поход в горы, при консультациях с врачом и должным вниманием за своим состоянием, все же возможен. Не исключается и польза в борьбе с заболеваниями, а позитивные эмоции всегда оказывают положительное действие.