Учёные нашли в человеке механизм самоуничтожения раковых опухолей

Ученые из США нашли в организме человека механизм, который отвечает за самоуничтожение раковых опухолей. Согласно их выводам, белковый фермент RIPK1 защищает от возникновения метастазов.

Портал MedicalXpress сообщает о результатах одних из последних исследований ученых из США в области онкологических заболеваний и их лечения. Они проводили свои исследования в одном из университетов Саут-Бенда, штат Индиана. Эти специалисты уверенны, что нашли в человеке механизм самоуничтожения раковых опухолей.

Этот механизм связан с действием белкового фермента RIPK1. Именно он действует так, что в клетках становится меньше митохондрий. Такой процесс приводит к тому, что начинают повреждаться ДНК и липиды, и все это из-за окислительного стресса.

Именно в этот момент посредством найденного механизма начинается процесс апоптоза. Он предполагает самоуничтожение клеток. Весь этот процесс происходит контролируемо и является своеобразным барьером для того, чтобы раковые опухоли не развивались. Впоследствии ученые собираются на базе этих исследований научиться лечить даже самые тяжелые формы онкологии.