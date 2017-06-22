В заповеднике США запечатлели редкий пятнистый НЛО

При помощи популярного онлайн-сервиса Google Maps простым американцам удалось увидеть настоящий НЛО. Сообщается, что редкий пятнистый объект инопланетного происхождения, пролетел прямо над американским заповедником.

Сообщается, что в обзор кипарисового заповедника, который расположен в штате Флорида, попал загадочны объект. Картинку удалось приблизить благодаря специальной функции в Google Maps. Очевидцы были поражены, когда поняли, что застали в отдаленной зоне природного заповедника корабль гуманоидов.

Снимок получился достаточно четким, поэтому американские уфологи сразу же подтвердили факт НЛО. Теперь в данном заповеднике установят специальные камеры ночного видения, которые в темное время суток будут отслеживать инопланетян.