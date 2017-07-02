Археологи раскрыли тайну возведения египетских пирамид

Археолог из США Глен Дэш раскрыл одну из тайн возведения египетских пирамид. По версии ученого, решающую роль отыгрывал день осеннего равноденствия.

Никому не секрет, что одним из чудес света являются именно пирамиды Египта. На протяжении многих веков ученые со всего мира стремятся разгадать тайны их строительства, однако отнюдь не всем они раскрываются. Так, недавно стало известно, что решающую роль в возведении величественных сооружений отыгрывал именно день осеннего равноденствия.

Как утверждает американский археолог Глен Дэш, в этот день тени располагаются таким образом, что по ним легко с точность определить стороны света, а как известно, углы пирамид Египта указывают четко на юг, север, запад и восток.

В связи с тем, что в древние времена не было таких технологий, коими человечество располагает сейчас, именно день осеннего равноденствия отыграл свою значащую роль в строительстве египетских пирамид.