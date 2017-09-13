Ученые раскрыли тайну смертоносной пещеры в Турции
Вчера, 21:05 \\ Наука

Ученые из Германии раскрыли тайну пещеры в Турции, которая является смертоносной для небольших животных. Об открытии сообщает издание Science Alert.

 Древние люди заметили, что любой зверь, приблизившийся достаточно близко к этой природной структуре, вскоре падал замертво. Античные римляне возвели рядом поблизости арены и трибуны для проведения жертвоприношений, посвященных богу загробной жизни - Плутону. Саму же пещеру считали своеобразными вратами в мир мертвых. Страбон, историк той эпохи, писал, что из прохода исходила плотная завеса дыма, которая была губительной для скота, но оставляла в живых людей.

Археологи обнаружили опасный объект в 2011-2013 годах. Они обнаружили, что в подземную полость попадает углекислый газ, который выделяется во время вулканической активности. На поверхности он распространяется на высоте около 50 сантиметров - выше его концентрация резко снижалась. Из-за этого люди оставались живы в то время, как их более низкие питомцы гибли от отравления.

Большую часть дня солнечные лучи подавляют газовый слой. Однако ранним утром на высоте 10 сантиметров он является смертельным даже для человека.

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Александр Лубяной
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