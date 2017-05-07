Эксперты назвали 3 способа, как научить детей сочувствию

Как выяснили психологи, сочувствие – это вовсе не «инстинкт». Такому сложному чувству детей нужно обучать, а помочь могут три простых шага.





Во-первых, ребёнку нужно показать, как сочувствие выглядит. Хорошо подойдёт сам малыш, чаще по отношению к нему нужно проявлять это чувство и стараться помочь ему, пока он не скажет, что все беды уже позади. Также нужно показать это и с другими людьми, рассказывая, что это за чувство и что оно означает. Создать так называемый благоприятный климат. Этот этап очень важен.



Дети до 10 лет испытывают большие трудности с тем, чтобы описать своё состояние и зачастую даже скрывают ситуации, когда им нужна помощь, потому что наблюдают, как занятые взрослые со слезами на глазах говорят: «Со мной всё отлично». Кроме того, нужно использовать любую возможность: обсудить увиденную ситуацию, героев книги или мультфильма, историю. Поговорить с ребёнком, почему всё произошло так, что человеку нужно было проявить сочувствие. Например, у мальчика забрали машинку, он плачет; что случилось, что вызвало слёзы, что нужно сделать – главные вопросы для обсуждения. Это чувство важно, как говорят специалисты. Ведь, повзрослев, без него он не сможет стать полноценным членом общества.