Учёные выяснили, как женщинам отказаться от нежелательного секса

Ученые в области половых отношений из США выяснили, как женщинам отказаться от нежелательного секса. По их словам, на него не соглашаются те из них, кто спокойно признает собственную потребность в интимной близости.

Журнал Sexuality & Culture, имеющий научный уклон, опубликовал статью с выводами ученых на базе их последних исследований. Они изучали, почему некоторые молодые женщины являются безотказными в плане беспорядочной половой жизни, а другие же могут себя контролировать в этом вопросе. Согласно информации, которую предоставляет источник, те женщины, которые признают, что сами имеют желание и потребность иметь интимную близость, скорее всего, не станут соглашаться на соитие с любым партнером, а напротив, отказываются от нежелательного секса.

Однако есть другая группа женщин, представительницы которой считают, что по большей степени секс нужен мужчинам. Именно они чаще соглашаются на близость, не осознавая, нужно ли это лично им.

Ранее агентство «Версия. Инфо» сообщало об исследованиях ученых, которые произвели опрос над женщинами и по его итогам рассказали, почему их желание заниматься сексом не настолько сильно, как у мужчин.