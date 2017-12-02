Уфологи: Астронавт NASA пытался скрыть рукой НЛО в прямом эфире
Сегодня, 13:29 \\ Наука

18 февраля астронавт NASA попытался прикрыть рукой удаленный НЛО, во время проведения прямого эфира с МКС. Разоблачающий ролик уфологи разместили на Youtube-канале Conspiracy Depot.

 Конспирологи демонстрируют фрагменты недавней трансляции. Они обратили внимание, что в космическом пространстве из-за части станции на высокой скорости вылетел небольшой неопознанный объект. Однако тут же ладонь в скафандре появляется в кадре и перекрывает собой неизвестное явление. Теоретики замедлили видеозапись и продемонстрировали, что предмет успел изменить своё направление и исчезнуть ещё до предполагаемого сокрытия.

 

По их мнению, движение космонавта было попыткой скрыть информацию о существовании чего-то таинственного на околоземной орбите. Некоторые скептики в комментариях возразили, что объект двигался очень быстро и сотрудник NASA мог даже не успеть его заметить. Другие пользователи предположили, что если это действительно был инопланетный корабль, то агентство могло попросту оборвать демонстрацию. Подобные подозрительные прецеденты уже фиксировались раньше.

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Александр Лубяной
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