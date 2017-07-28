Секс втроем: Пары рассказали о своих впечатлениях

Издание The Sun опубликовало статью, которая собрала рассказы пар о впечатлениях после секса втроем. Как оказалось, этот вид близости в современном обществе становится только популярнее.

Одно из крупных западных изданий решило провести анализ того, как в Великобритании относятся к сексу втроем. Как оказалось, такой вид близости пробовали уже довольно много людей и немало тех, кому понравилась такая форма. Впрочем, есть и те, кто говорит, что после такого соития на душе у них не было ничего хорошего и это манипуляции для извращенцев.

Источник собрал комментарии пользователей Whisper, чтобы показать реальную картину. Он привел несколько комментариев, которые показывают впечатления тех, кто уже пробовал секс втроем. Так, один из пользователей написал, что занимался этим вместе со своей девушкой, а также одним из ее знакомых. По его словам, поначалу ему «было неловко», и даже по прошествии времени ему было «крайне неудобно». Другой же пользователь выразил совершенно иную позицию, заявив, что ему понравилось с первого раза, и после этого он предпочитает секс только в таком виде.

Впрочем, как утверждают специалисты, люди пробуют секс втроем, когда у них в семье или просто с партнером возникают определенные проблемы, связанные с сексуальной жизнью. Часто также к этому подталкивает депрессия и негативные чувства после расставания с любимым человеком.