В Мексике под водой обнаружили останки человека возрастом 10 тысяч лет

В подводной пещере на территории Мексики дайверы обнаружили останки человека, возраст которых составляет около 10 тысяч лет. Об этом со слов руководителя проекта написала газета El Universal.

Открытие сделала группа историков во главе с Гильермо де Анда. Они предполагают, что найденный человек скончался в результате катастрофы. Однако достоверную причину смерти сможет установить лишь специалист в области антропологии, который недавно присоединился к исследованиям.

Во время изучения пещер ученые также нашли алтари и различную ритуальную атрибутику в честь божества Эк-Чуаху, который почитался древними майя, как покровитель торговли. Помимо различных керамических осколков, встретилась маска с изображением этого бога. Ученые считают, что майянские торговцы использовали это сакральное место в обрядах паломничества. Они подчеркнули, что система подводных помещений может распространяться на 347 километров. Количество важных археологических находок в этом регионе может измеряться сотнями.