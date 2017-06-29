В Белом доме хранится капсула времени с доказательствами существования НЛО

В сети опубликовали информацию о капсуле времени, которая содержит доказательства существования НЛО и пришельцев. Согласно данным источника, ее хранят в Белом доме, а оставил ее там 37-й президент США Ричард Никсон.

Источник в СМИ сообщает уникальные данные, согласно которым в Белом доме хранят необычную капсулу времени. Ее примечательность в том, что она не просто рассказывает о том, что было в прошлом, но предоставляет факты и доказательства существования НЛО и пришельцев. Согласно информации, которая содержится в этой капсуле, примерно в 40-х годах ученые лаборатории в Нью-Мексико исследовали инопланетянина, которого смогли поймать военные из США. Они смогли вступить с ним в вербальный контакт и расспросить о других цивилизациях. В своем послании Ричард Никсон указал, что именно благодаря этому открытию Америка так быстро достигла технологического прогресса.

Ранее информационное агентство «Версия. Инфо» сообщало о видеоролике, который содержит все доказательства визитов НЛО на Землю за 2017 год. Он был смонтирован уфологами из организации Section 51.