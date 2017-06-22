Учёные: Студенты, проживающие в общежитиях, не умеют сочувствовать

Психологи из Нью-Йоркского Университета провели исследования и выяснили, что студенты, живущие в общежитиях, не могут адекватно оценить уровень стресса соседа по комнате и оказать поддержку.





Социальные и образовательные аспекты сильно подрывают здоровье студента – как физиологическое, так психологическое. Психологи проводили исследования дважды в год и ставили перед людьми два задания: определить собственный уровень стресса и состояние соседа по комнате. Как выяснилось, студенты не смогли точно понять, как чувствует себя человек, с которым они живут рядом долгое время.



Хотя информацию о себе предоставляли верную и старались спроецировать её на соседа. И иногда такой способ работал, поскольку, даже не осознавая реальное состояния человека, студенты попадали под его влияние, что сказывалось и на их уровне стресса. Учащиеся также не знали, что делать и как реагировать на то, когда им говорили о серьёзных проблемах их соседей. Поэтому психологи, на основании результатов тестирования, принялись разрабатывать методику, которая научит студентов понимать окружающих и помогать им.