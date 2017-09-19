Уфологи: пришельцы спасли россиян во время падения Челябинского метеорита

Уфологи авторитетно заявляют, что россияне должны благодарить пришельцев за минимизацию негативных последствий, принесенных падением Челябинского метеорита. Однако именно это событие стало отправной точкой, ознаменовавшей новую дату конца света.

На протяжении нескольких последних месяцев в ученых кругах не умолкают разговоры о причинах и следствиях падения метеорита в Челябинской области.

Насколько известно, космический объект рухнул на поверхность Земли не в полном своем объеме, а распавшись на мелкие составляющие. Именно эта "случайность", по убеждению многих уфологов, была совершенно не случайной.

Специалисты по сверхъестественным явлениям связывают это со вмешательством пришельцев, которые и спасли Землю от Апокалипсиса, раздробив метеорит весом в 10 тонн на осколки.

Кроме того, уфологи уверены, что падение Челябинского метеорита является "началом конца", и в 2036 году на Землю обрушится астероид Апофис, который и принесет смерть всему человечеству.