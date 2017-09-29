Ученые смогут диагностировать аутизм по капле крови

Британские ученые нашли способ ранней диагностики аутизма у детей посредством нового экспресс-теста. Для его прохождения требуется всего лишь капля крови.

Ученые из Великобритании пришли к потрясающему выводу, каким образом можно быстро выявить аутизм у детей. Для этого специалисты изобрели специальный экспресс-тест, во время которого психическое отклонение можно выявить посредством капли крови.

Таким образом, свою действенность тест показал во всех 100% случаев. Ученые собрали биологический материал у 38 больных детей, чем и подтвердили свои предположения.

Как выяснилось, дети с диагнозом аутизм имеют определенные отклонения в структуре белков плазмы крови. Активный кислород и углеводы склонны менять белки, окисляя их, и именно это следствие становится показателем заболевания.

Ученые утверждают, что с помощью данного теста диагностировать аутизм можно на ранних его стадиях, что значительным образом облегчит дальнейшее лечение.