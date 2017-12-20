NASA: SpaceX вскоре доставит на орбиту новейший космический телескоп

Компания SpaceX в скоро времени доставит на орбиту новейший космический телескоп TESS для исследования планет. Об этом 19 февраля сообщил представитель NASA Шерил Уорнер.

Официальное разрешение NASA на эксплуатацию ракеты-носителя Falcon 9 позволит ей переместить на орбитальное пространство новый космический телескоп TESS, а также другие необходимые аппараты. В связи с некоторыми бюрократическими проблемами, телескоп TESS уже около года ожидает запланированного еще в 2017 году запуска.

Однако, только в январе текущего года компания SpaceX получила полное право на использование Falcon 9 в рамках научных миссий. Если ранее дата запуска TESS была назначена на март 2018 года, то на сегодняшний момент NASA объявила о новой дате, 16 апреля.

Специалисты Массачусетского технологического института, которые будут задействованы в наблюдении за движением исследования, отмечают, что телескоп все равно будет отправлен на орбиту до июня, поскольку этого требуют объективные обстоятельства для реализации назначенной миссии.