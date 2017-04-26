В 1965 году Земля вступила в новую геологическую эпоху "антропоцен"

В 1965 году Земля вступила в новую геологическую эпоху, которую именуют "антропоцен". Об этом пишет издание Daily Mail со слов австралийских экспертов.

Сотрудники Университета Нового Южного Уэльса утверждают, что смогли выявить переход благодаря радиоуглеродному пику в сердцевине ситской ели. По словам ученых, в необычном дереве, растущем на острове Кемпбел, в результате атмосферных испытаний термоядерных бомб образовался, так называемый, "золотой шип".

В 50-х и 60-х годах прошлого века в Северном полушарии проходили радиоуглеродные всплески, которые отразились на деревьях Европы. Их пик пришелся на 1964-1965 года. В особенности же, произошедшие в геологии изменения демонстрирует ситская ель. Изучив её, специалисты зафиксировали маркер перехода с большой точностью. Они отмечают, что дерево растет уже более века и является природной аномалией для Южного океана. Из-за несвойственной среды обитания этот экологический объект указывает на то, что техногенная деятельность человечества не прошла бесследно ни для одной части планеты.