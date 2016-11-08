Употребление оральных контрацептивов способно уменьшить риск развития рака яичников

Специалисты из США доказали, что употребление оральных контрацептивов на протяжении длительного времени способно уменьшить риск развития рака яичников, а также мукозного слоя матки.

Специалисты в области гинекологии из США опубликовали материалы по своим последним исследованиям, в ходе которых они выяснили, какая связь существует между употреблением оральных контрацептивов, а также раком яичников и внутренней слизистой оболочки тела матки. Согласно данным, которые они получили по итогам, употребление препарата действительно может повлиять так, что заболевание не будет иметь места в организме женщины.

Свою теорию они базировали на медицинских данных около 200 тысяч женщин, которые были тщательно исследованы. Больше половины из этих женщин в прошлом (так как на данный момент у всех из них уже наступила менопауза) употребляли оральные контрацептивы. В результате у таких женщин риск получить рак яичников был намного меньше, чем у остальных.