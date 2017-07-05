В Красном море ученые обнаружили останки редких динозавров

Группа египетских ученых сообщили, что на дне Красного моря находится настоящее «кладбище» останков редких динозавров. Об этом проинформировали журналисты портала VistaNews.

Исследователи из Египта сообщили, что в скором времени удастся найти на дне Красного моря редкие останки, которые принадлежали динозаврам Титанозаврам. На подобную находку указывает высокий уровень фосфата кальция, который зафиксировали в воде. По такому принципу ранее на территории Эль-Вахата уже находили черепа динозавров.

По словам, министра египетского департамента сельского хозяйства Ахмеда Салама, страна готова к новой находке. И уже сейчас ученые со всего мира приезжают в Египет, чтобы найти редкие останки динозавров.