Компания Just выпустит на продажу мясо из пробирки

Владелец компании Just Джош Тетрик сообщил, что уже в недалеком будущем выпустит на продажу мясо из пробирки. Тем не менее, его производство еще не налажено полностью, ведь вкусовые свойства продукта пока не полностью соответствуют настоящему мясу.

Западные СМИ сообщают интересные сведения о том, что одна из компаний по производству искусственного мяса в недалеком будущем выпустит свой продукт на продажу. Это компания Just, и корреспонденты некоторых информационных агентств уже побывали в ее лабораториях и даже попробовали полуфабрикаты, выпущенные по тому же принципу, по которому компания собралась производить искусственное мясо. Тем не менее, продукт Х так и не доступен для пробы. Джош Тетрик подчеркнул, что на экскурсиях мясными продуктами пока не угощают, так как они все еще находятся в стадии доработки.

Некоторые эксперты утверждают, что пока о выпуске на рынок мяса из пробирки говорить рано, так как на доработку его качества уйдут года. Предположительно, по их подсчетам, это может занять около трех лет. К тому же, им слабо верится в то, что этот продукт будет востребован, так как пока неизвестно, как Just собирается сделать его бюджетным.