Ученые: Кальций играет большую роль в развитии болезни Паркинсона

Исследователи из Великобритании обнаружили, что избыточный уровень кальция в клетках мозга могут привести к образованию токсичных кластеров, которые являются отличительной чертой болезни Паркинсона.

Международная команда во главе с Кембриджским университетом обнаружила, что кальций может опосредовать взаимодействие между маленькими мембранными структурами внутри нервных окончаний, которые важны для нейронной сигнализации в головном мозге, и альфа-синуклеина, белка, связанного с болезнью Паркинсона.

По словам ученых, избыточный уровень кальция или альфа-синуклеина могут начать цепную реакцию, которая приводит к гибели клеток мозга. Выводы, представленные в журнале Nature Communications, представляют собой еще один шаг к пониманию того, как и почему люди страдают болезнью Паркинсона.