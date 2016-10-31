Ученые вырастили эмбрион овцы с клетками человека

Информационное агентство The Guardian сообщает об одном из последних достижений ученых из США. В рамках исследований в области выращивания органов для трансплантации они вырастили эмбрион овцы с клетками человека.

Ученые из США предоставили материалы, которые были получены в ходе их исследований в области выращивания органов для трансплантации. Информация была озвучена на конференции Американского научного общества в Остине (штат Калифорния). Так, на основе своих экспериментов, специалисты делают вывод, что стали на шаг ближе к выращиванию полноценных органов людей внутри животных.

Исследования ученых начались с экспериментов над мышами. Они вырастили особь такого вида с поджелудочной железой крысы. После успешного завершения таких опытов специалисты решились на манипуляции с более крупными животными. Идеальнее всего на эту роль подходили овцы: их размер и строение некоторых органов схожи с аналогичными у людей.

Практически в течение месяца человеческие клетки росли в эмбрионе овцы. Исследования не получилось провести в ходе более длительного времени, так как это запрещено законодательством США. Тем не менее, ученые отозвались об успешном завершении такого эксперимента, говоря о том, что в будущем эту технологию можно будет использовать для совершенствования медицины.