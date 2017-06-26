Ученые из Португалии изобрели новый способ борьбы со старением

Ученые из Португалии провели эксперимент, в ходе которого поняли, какие факторы влияют на возникновение преждевременного старения. Дальнейшие исследования помогли им изобрести новый способ борьбы с ним.

Зарубежные издания научного характера публикуют свежую информацию о способе борьбы со старением, который изобрели ученые из Португалии. Так, они провели эксперимент на грызунах, в ходе которого поняли, почему человек начинает стареть и как можно предотвратить этот процесс. Эксперимент заключался в том, что мышам повредили механизм, работа которого в организме обеспечивает митоз. Это процесс, в ходе которого хромосомы приобретают место между двумя новыми ядрами. Он не дает им распределяться в беспорядке, а делает это равномерно. Известно же, что у пожилых людей наблюдается изменение числа хромосом в клетках.

Для того, чтобы предотвратить распределение хромосом в клетках в беспорядочным образом, ученые увеличили в них уровень Forkhead box M1. Эта мера достигла поставленной цели и действительно предотвратила появление анеуплоидии. На базе этих исследований специалисты заявили, что изобрели новый способ борьбы со старением.