Ученые: Первобытные люди почтительно относились к инвалидам

Первобытные люди, которые когда-то проживали на территории древней России, более почтительно относились к детям-инвалидам, нежели мужчинам-охотникам. Об этом ученым рассказали древние захоронения Сунгирь, обнаруженные под Владимиром.

Так, специалисты изучили могилы детей и взрослого охотника, которым примерно 34 тысячи лет. В детской могиле ученые нашли останки двух мальчиков, возрастом около 10 и 12 лет соответственно. Их похоронили в одной позе, а рядом с ними 10 тысяч бусинок из бивней мамонтов, которыми, возможно, обшивали их одежду.

Помимо этого, в могиле нашли 16 дротиков и копий, сделанных также из бивней мамонтов.

Могила мужчины-охотника, которому было около 40 лет, была гораздо скромнее, чем у детей.

Исследователи занялись изучением останков мальчиков и пришли к выводу, что дети были с ограниченными физическими возможностями. Несмотря на это, по тем временам им оказывался наилучший уход и забота. У самого младшего их мальчиков были замечены кривые и короткие бедренные кости, однако в остальном он развит, согласно возрасту.

У другого же были абсолютно целые зубы, им не было износа. Исследование показало, что он не мог вставать с постели, а взрослые, возможно, кормили его разнообразными мягкими кашами.