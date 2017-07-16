Ученые: выброс азота с электростанций и производств провоцирует инфаркты

Ученые из германского города Йена установили, что резкое повышение концентрации окислов азота провоцирует риски инфарктов. Наиболее опасными являются выбросы азота с тепловых электростанций, топок и двигателей внутреннего сгорания.

По данным, которые группа ученых и медиков получила в ходе анализа историй болезней, на развитие инфаркта может влиять выброс окислов азота. Изначально ученые планировали выявить связь между болезнями сердца и изменениями в качестве воздуха. Однако, исследование показало результаты, удивившие и самих ученых.

Исследователи проанализировали данные о пациентах, которые с 2003 по 2010 года лечились после инфаркта в больнице при университете Йены. Ученые сравнивали показатели анализа состояния воздуха и случаи болезней, происходивших в те временные отрезки. Как оказалось, при повышении уровня окислов азота лишь на 20 мкг/м3 уже за день риск того, что у человека может случиться инфаркт, увеличивается в два раза.