Лыжник после перемещения во времени и пространстве оказался в другом штате США

В США произошел случай, который заинтересовал своей необычностью уфологов всего мира. Канадский лыжник катался в штате Нью-Йорк, а через неделю его без памяти нашли в штате Калифорния, за 4 600 километров от места пропажи.

Как утверждают уфологи, случай с канадцем отчетливо демонстрирует факт существования пришельцев. Мужчина, пропавший в горах Адирондак, не помнил, что с ним произошло. Пояснить, как он оказался за 4 600 километров от места пропажи, канадец не смог.

Сообщается, что канадский лыжник отдыхал с друзьями в штате Нью-Йорк. Там он отправился кататься на лыжах и больше не вернулся. Друзья и полиция безуспешно искали его в течении недели. Лишь после этого мужчина нашелся в калифорнийском городе Сакраменто. Лыж при нем не было, а одежда была без повреждений. Мужчина совершенно ничего не помнит о случившемся. По словам лыжника, он катался на спуске, как вдруг очнулся посреди незнакомой местности. Большего рассказать он не смог.

По мнению уфологов, лыжника похищали пришельцы. Что они с ним делали и почему вернули обратно на Землю, эксперты по НЛО предположить не могут.