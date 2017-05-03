Светящиеся артефакты из Эквадора могли принадлежать исчезнувшим цивилизациям

В джунглях Эквадора археолог Элиас Сотомайр нашел пещеру с 90-метровым туннелем, в ней были найдены светящиеся в темноте каменные артефакты. Предметы были сделаны, предположительно, 17 000 лет назад и могли принадлежать представителям древних исчезнувших цивилизаций.

Все найденные артефакты имеют рисунок, который светится в темноте. Находки излучают свечение голубоватого цвета. Ученые установили, что символы на находках могут датироваться эпохой раннего санскрита, но к местной культуре они отношения не имеют.

Первой археолог нашел небольшую 21-сантиметровую пирамиду. На ней изображен человеческий глаз, что у конспирологов вызвало ассоциации с иллюминатами. Глубже, пройдя в пещеру, Элиас Сотомайр в лучах ультрафиолета заметил фигурку королевской кобры. Как утверждают ученые, местные жители Эквадора того времени не могли знать о существовании такого вида змеи, а технологии ультрафиолета и вовсе появились лишь в 20-м веке.

В самой пещере ученый нашел высеченную на потолке карту звездного неба. Специалисты были поражены точностью карты и отметили масштаб проделанной работы.

Все эти находки вызвали у ученых массу вопросов. Такие артефакты могли создать представители исчезнувших цивилизаций, которым были доступны знания об астрономии, ультрафиолете и многом другом. Также рассматривается вариант, что все эти объекты оставили пришельцы, которые изучали жизнь на Земле.