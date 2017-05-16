Под шедевром Пабло Пикассо обнаружили картину малоизвестного художника

Ученые обнаружили под полотном "Нищенка, сидящая на корточках", нарисованным испанским и французским художником Пабло Пикассо, пейзаж, который создал малоизвестный художник. Отмечается, что обнаруженный пейзаж был перевернут.

Специалистам давно известно, что Пикассо писал "Нищенку, сидящую на корточках" сверху на еще одной картине, однако тот рисунок никому до некоторых пор не удавалось увидеть. Теперь же, благодаря проведенному анализу, ученые узнали, что было нарисовано на полотне. Как оказалось, неизвестный художник из Барселоны изобразил на холсте горы, а уже после этого поверх них Пикассо нарисовал свою картину.

Примечательно, что художник перевернул пейзаж специально для того, чтобы горы полностью совпали со спиной женщины. Как рассказали исследователи, помимо этого Пикассо сначала нарисовал руку женщины, держащую хлеб, однако потом убрал их и спрятал под одеждой.

Благодаря данной картине специалисты надеются понять то, каким образом знаменитый художник принимал свои оригинальные решения во время работы.