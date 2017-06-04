Ученые: ежедневный сон необходим для умственного развития

Исследователи из Университета Висконсина заявили, что здоровый, ежедневный и крепкий сон крайне важен для развития умственных способностей. Именно во время сна организм получает «новые силы» для получения знаний и развитие ума.

В течении 4 лет ученые анализировали работу мозга подопытных мышей и выявили, что ежедневный крепкий сон имеет большое значение для организма. Так, во время сна синапсы, отвечающие за соединение нервных клеток в мозге, уменьшаются почти на 20%.

Уменьшаясь, синапсы освобождают место для новой информации и обеспечивают мозгу «гибкость ума». В ходе исследований ученые анализировали сон и установили, что для человека спать крайне важно.

Без ежедневного сна у человека могут наблюдаться когнитивные расстройства и потеря концентрации. Помимо этого, мозг не сможет восстанавливаться, что может привести к необратимым последствиям. Сон- крайне важная составляющая жизни человека. однако, как установили недавно ученые: сон несет опасность для пьяниц и влюбленных. Помимо того, что спящий человек восстанавливает свои силы, он может и подвергаться опасности.