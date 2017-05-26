Компания Merck не смогла создать лекарство от Альцгеймера

Фармацевтическая компания Merck признала, что разработки лекарственного препарата от Альцгеймера оказались неэффективными. Еще в прошлом году вакцина от фирмы была признана недействующей, теперь же эксперты подтвердили, что она не способна помочь и на ранних стадиях Альцгеймера.

Несмотря на то, что не так давно ученые нашли причину развития болезни Альцгеймера, лекарства, способного помочь пожилым больным вернуться к нормально жизни найти так и не удается. Установлено, что заболевание провоцирует переизбыток определенных клеток в мозге человека. также сообщалось, что существует «клетка-зомби», которая при отмирании «убивает» соседние клетки и запускает болезнь. Компания Merck активно работала над созданием препарата, способного побороть Альцгеймер. В прошлом году фирма уже признала, что найденное средство не сможет помочь в лечении болезни. Ученые не оставляли надежд и полагали, что лекарство сможет помочь на ранних стадиях Альцгеймера.

Теперь же фармацевтическая фирма признала, что лекарство не имеет эффекта и не способно помочь даже в самом начале развития заболевания. Найденный препарат получил название верубецестат. По словам экспертов, дальнейшие исследования и опыты не дадут результатов и все работы над лекарством нужно прекратить.