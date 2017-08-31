Карты Google Maps показали в Аризоне огромный корабль пришельцев

Просмотр местности через Google Maps помог энтузиастам обнаружить корабль пришельцев, который находился в Аризоне. В американском штате НЛО скрывалось на фоне пустынной горы, его большой черный след был очень заметен даже спутникам из космоса.

Как сообщается, НЛО на карте Аризоны был найден случайно. Жители штата просматривали местность и планировали путешествие. На одном из видов они заметили весьма странный объект – черный круг. Примечательно, что гигантский НЛО не отбрасывает тень.

По мнению пользователей, корабль пришельцев потерпел крушение и упал в пустыне Аризоны. Многие также предположили, что НЛО намеренно приземлился там, где вероятность его разоблачения была минимальной. Уфологи сразу же заявили, что корабль может нести опасность и нужно продолжить исследование карт. Ученые же новость об очередном корабле пришельцев комментировать не стали.

Просмотр карт через интернет нередко помогает уфологам убеждаться в существовании пришельцев. Часто тени и странные блики становятся поводом для обсуждений, а приверженцы теорий об НЛО и заговорах продолжают настаивать на существовании инопланетных цивилизаций.