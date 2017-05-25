Ученые: Сон несет опасность для пьяниц и влюбленных пар

Ученые в ходе проведенного исследования смогли придти к выводу, что сон может стать опасным для здоровья человека. По словам специалистов, самую большую опасность он таит для пьяниц и влюбленных пар.

Как рассказали исследователи, во время сна человеческий мозг не способен предвидеть опасность, так как он занят анализом всего, что происходило с человеком за день и отсеиванием ненужной информации. Когда влюбленные пары засыпают вместе, в особенности, если кто-то из партнеров спит на руке или плече другого, существует большая вероятность пережатия сосудов, которые обеспечивают здоровый приток крови к конечностям. Если девушка длительное время спит па руке своего возлюбленного, может произойти защемление нерва или паралич запястья.

То же самое относится и к пьяницам. Известно, что пьяные люди иногда засыпают в довольно неудобных позах, а если выпитого алкоголя было достаточно много, то определенные рецепторы временно не способны передавать мозгу информацию о том, что следует сменить положение тела. В связи с этим также может произойти паралич конечностей и при несвоевременном оказании медицинской помощи они могут лишиться двигательной функции.