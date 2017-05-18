Ученые рассказали о пользе мужской мастурбации

Австралийские ученые заявили, что отказ мужчин от мастурбации может стать причиной развития у них ряда заболеваний. Исследователи выявили пользу от мужского онанизма, который помогает организму избавляться от токсинов.

Как оказалось, в мужской мастурбации есть масса плюсов и она, даже, может быть крайне полезной. Нормой для онанизма среди мужчин ученые назвали 3-5 раз актов мастурбации в неделю. Если же мужчина отказывается удовлетворять потребности своего организма, то он может получить развитие таких болезней как проблемы нервной системы, нарушение в кровяном давлении и потеря памяти.

Помимо этого, регулярная мастурбация поможет мужчине избежать в старости простатита. Дело в том, что онанизм стимулирует работу органов мочеиспускания, укрепляет кровоток в половых органах и укрепляет тазовые мышцы. Также мастурбация среди мужчин активно способствует выводу из организма вредных токсинов.

Тем не менее, ученые провели четкую грань между мастурбацией и половым актом. Оба эти процесса не могут сравниваться, указали исследователи. При половом акте с партнером в организме вырабатываются определенные гормоны, которые также оказывают положительное влияние на общее состояние здоровья.

Так что, подытожили ученые, в мужском онанизме есть масса плюсов и отказываться от него не стоит. Однако, не стоит ставить мастурбацию выше полноценных половых актов, которые также важны для человека.