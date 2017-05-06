Ученые нашли на Марсе кратер со склонами, похожими на земные

Ученые NASA сообщили, что на Марсе найден кратер, имеющий склоны, напоминающие по своему виду горы Земли. По мнению экспертов, такие склоны образовались, когда экватор Марса изменил наклон по отношению к своей орбите.

Кратер под названием Perseverance Valley удивил исследователей своими склонами, так как они сильно напоминают своим видом аналогичные объекты на Земле. Такие склоны, пояснили ученые, образуются из полосок камней, когда происходит сильное замерзание. О том, как эти рельефы могли появиться на Марсе, исследователи пока не знают.

Специалисты NASA теперь стараются выяснить, как на Марсе появились склоны. По одной из версий экспертов, такое могло случиться, когда на Красной планете сдвинулся экватор. Как утверждают ученые, склоны появились в результате воздействия воды, ледников и ветра. Такой процесс мог длиться сотни тысяч лет.