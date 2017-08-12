Российские космонавты поставили рекорд по длительности выхода в космос

Космонавты из России провели в открытом космосе рекордное, среди российских астронавтов, время. Шкаплетову и Миссуркину за пределами станции МКС удалось провести 8 часов 13 минут.

Антон Шкаплетов является 524-м космоанвтом мира и 111-м космонавтом России. Александр Миссуркин в списке космонавтом мира стоит на 531-й позиции, а среди россиян – на 116-й. Вместе они выходили в открытый космос для того, чтобы провести манипуляции по техобслуживанию модуля «Звезды». На всю работу они намеревались потратить 6 часов 40 минут, но обстоятельства сложились иначе. Это и стало поводом для установления рекорда.

Общее время их выхода в космос составило 8 часов 13 минут. До этого российские космонавты ставили рекорд по России и смогли остаться в таких же условиях на шесть минут меньше. Тогда рекорд удалось установить космонавтам Олегу Котoву и Сергею Рязанскому.

Тем не менее, мировой рекорд космонавты не поставили. Еще в 2001 году ученым-космонавтам Джеймсу Вocсу и Сьюзен Хeлмc удалось провести в условиях открытого космоса почти два часа – 8 часов и 56 минут. Такой показатель астронавты из России не преодолели.