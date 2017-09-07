После урагана "Мария" в Пуэрто-Рико заметили странные НЛО с лопастями

В Пуэрто-Рико после урагана "Мария" были замечены довольно странные объекты. Об этом сообщил Джошуа П. Уоррен на встрече с уфологами, когда показывал ученым снимки с данными загадочными событиями.

На фото, которые продемонстрировал Уоррен, была запечатлена секретная база правительства, рядом с которой припарковался странный объект. По внешнему виду он напоминал конусообразную летающую тарелку, с поднятыми вверх лопастями, которая принадлежала пришельцам.

Уфологи пришли к выводу, что ураган "Мария", разносящий Пуэрто-Рико, привлек внимание гуманоидов, потому они появились возле правительственных баз, чтобы узнать, что там происходит. Примечательно, что после урагана подобные НЛО были зафиксированы не только в небе, но и на воде.

Стоит отметить, что данные снимки сделал лично Джошуа П. Уоррен, который приблизился к правительственной взлетно-посадочной полосе около Лагуны Картахена, более известной как "Лагуна НЛО".