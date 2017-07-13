Ученые рассказали, почему женщины менее пристрастны к сексу

Группа британских ученых смогла выяснить, почему женщины испытывают меньше пристрастия к сексу, нежели мужчины. По словам специалистов, на это могут влиять сразу пять факторов.

Как удалось выяснить ученым, более 40% женщин во всем мире испытывают лишь слабое сексуальное влечение, или же и вовсе никогда его не испытывали. Причина нежелания секса у женщин может крыться в нескольких факторах.

Для начала, ученые рекомендовали обратить внимание на ценности и нормы, которые формировались в кругу семьи женщины. Если в ее семье твердили, что секс - это плохо, он нужен не для удовольствия, а только для продолжения рода, то это оказывает негативное влияние на девочек. Стоит отметить, что на мальчиках такие "страшилки" практически не сказываются.

Кроме того, в современном мире существует культ идеального тела. Если формы женщины далеки от параметров 90-60-90, то у нее появляются комплексы, а в дальнейшем она и вовсе отказывается заниматься сексом с партнером, даже если он считает ее тело идеальным. Гормональный сбоя является третьей причиной, по которой женщины испытывают нежелание к сексу. Специалисты рекомендуют женщинам, которые не испытывают сексуального влечения, проверить уровень эстрогена и тестостерона.

Четвертая причина - это стресс, спровоцированный тяжелой работой или сложным графиком. Пятый и последний фактор, почему женщина не хочет заниматься сексом, считается недостаток доверия. По словам ученых, доверие является главной составляющей для создания здоровых и счастливых сексуальных отношений. В пятой причине, отмечают специалисты, зачастую виноваты сами мужчины.