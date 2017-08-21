В Ростове ученым удалось найти часть скелета древнего кита

Жителям Ростова выпала честь лицезреть часть скелета древнего кита, который существовал более 40 млн лет назад. Его скелет сейчас находится в музее Азова, отмечается, что кит-археоцет пока является единственным экземпляром в России.

Археологам удалось случайно обнаружить скелет кита-археоцета в 2009 году, когда произошел обвал в Цимлянском водохранилище. Из-под обвалившегося грунта показалась часть скелета, которую заметил очевидец и сразу сообщил в музей. Тогда археологам удалось найти малую часть скелета, позвонки и ребра, а также кости конечности, в том числе и задние.



Как рассказали ученые, самое интересное то, что у древних китов были короткие задние конечности, которые не могли использоваться для переноса большого тела. Их длина составляла около 60 сантиметров, возможно, киты пользовались ими для помощи в спаривании. У археоцета также наблюдался маленький мозг и полное отсутствие эхолокации.