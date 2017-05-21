Издевательства братьев и сестер повышают у детей риск развития психоза

Продолжительные исследования ученых из Уорикского университета в Великобритании показали, что дети, над которыми издеваются братья или сестры, больше остальных рискуют получить психоз. Результаты эксперимента, утверждают ученые, демонстрируют необходимость обращения внимания на насилие над детьми как в школе, так и дома.

Исследования ученых проходили в два продолжительных этапа и охватывали 3596 детей. Помимо этого, исследователи опрашивали матерей детей. Первый этап проходил, когда детям было 12 лет. Тогда их опросили на предмет того, сталкиваются ли они с насилием в школе или дома (в этом возрасте над детьми часто издеваются старшие братья или сетры, компании в школе). Помимо этого, ученые зафиксировали уровень умственного развития детей и находились ли их матери в депрессии, будучи беременными.

Второй этап ученые провели, когда детям исполнилось 18 лет. Исследователи опросили участников эксперимента, установили их психическое состояние. Оказалось, что жертвы издевательств в детском возрасте подвержены психозам в два раза больше, чем дети, не имеющие проблем со сверстниками в школе. А дети, над которыми издевались не только в школе, но и дома, оказались подвержены психозу в 4 раза больше, чем другие.