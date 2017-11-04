Ученые: Человечество положительно отнесется к встрече с пришельцами

Ученые из Аризоны сделали вывод, что если бы человечеству сообщили о существовании инопланетян, то они позитивно отнеслись бы к этой новости. Свои доводы они подтвердили анализом многочисленных заметок о пришельцах в СМИ.

Как рассказали специалисты, много времени уделяется вопросу о том, как инопланетяне будут реагировать на людей, смогут ли они наладить контакт и жить рядом с человеком, однако никто не интересуется, как к подобному отнесется сам человек. В связи с этим ученые решили провести исследование и выяснить, как человечество будет реагировать на новости о существовании внеземных цивилизаций.

Для этого эксперты создали специальную программу, которая находит в Сети все заметки, связанные с пришельцами, и анализирует эмоции, состояние и отношение человека к тому, что инопланетяне могут существовать. Результаты показали, что все авторы подобных заметок были настроены вполне доброжелательно к инопланетянам, потому встреча с внеземным разумом может пройти в позитивном ключе, заключили ученые.