Ученые рассказали, почему человечество еще не колонизировало Марс

Ученые из Великобритании рассказали, почему человечество до сих пор не провело колонизацию Марса. Из-за медлительности человечество так и не попало на Марс, первая миссия должна была состояться еще в 1964 году, но ее постоянно откладывали.

Как сообщили ученые, медлительность мешает человечеству колонизировать Марс и расширить познания о космосе. Многие астроному ставили сразу несколько задач и не могли сконцентрировать усилия над чем-то одним, что рассредоточило попытки и свело их к минимуму.

Также одной из причин «затягивания» колонизации является то, что специалисты NASA и других компаний ставят в приоритет другие миссии. Несмотря на это, проект Илона Маска все же нашел место в списке миссий и получил немалое обсуждение.

По словам ученых, еще в 1964 году планировалось совершить первую миссию на Марс. Тогда проект путешествия на Красную планету постоянно откладывался, а в итоге был отменен. После этого, в 1976 году, на Марс прибыл аппарат Viking 1, но долго он там пребывать не смог – отсутствовали запасы топлива. Еще тогда ученые выдвинули теорию о возможном существовании жизни на Марсе, но так и не смогли осуществить задуманные планы из-за отсутствия концентрации на чем-то одном.