8 марта не будет: К Земле летит огромный астероид

Эксперты NASA рассказали о приближении к Земле огромного астероида. По площади он больше Московского кремля.

Астероид не стал для NASA неожиданностью. Они увидели его ещё в прошлом году и обозначили как 2017 VR12. Но шоком для учёных стал размер небесного тела: площадь этого астероида примерно 55-60 гектаров. Если сравнивать его с земными объектами, то окажется, что он больше Московского кремля в два раза. Скорость астероида у Земли может превысить 20 километров в секунду.

2017 VR12 оказался абсолютно безопасен для землян. Его траектория полёта проходит мимо планеты. Но если бы 2017 VR12 врезался в населённый район Земли, он уничтожил бы миллионы человек и стёр с лица планеты несколько городов. Кратер от падения этого астероида достиг бы глубины до 2 километров. Кроме того, при падении небесного тела выделилось бы больше энергии, чем от одновременного взрыва ядерного потенциала всех стран мира. На самое близкое расстояние к Земле астероид 2017 VR12 подойдёт 7 марта.