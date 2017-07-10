Пассажиру самолета удалось заснять на камеру "флот НЛО"

Пассажиру самолета, который летел из Ванкувера в Тайбэй, удалось заснять на видео "флот НЛО". Полученные кадры он опубликовал в Сети еще четыре года назад, однако стало известно о них лишь сейчас.

Организация MUFON, которая занимается поисками внеземной жизни, разместила на своем канале ролик, который в 2014 году снял пассажир самолета. По словам очевидца произошедшего, когда самолет вошел в воздушное пространство Тайваня, он увидел довольно яркий свет. До посадки оставалось 30 минут и он решил поснимать видео из иллюминатора.

Внезапно он заметил под самолетом странные белые точки, которые следовали за ним и скрывались за облаками. Изначально их было всего две, а затем они стали появляться со всех сторон, мужчина насчитал их около восьми. По словам очевидца, он был заворожен увиденными странными летающими объектами, из транса его вывела стюардесса, которая попросила выключить камеру.

Сторонники версии о существовании внеземной жизни сразу же предположили, что эти светящиеся точки могут являться флотом НЛО. Скептики же отметили, что произошедшему существует другое научное объяснение.