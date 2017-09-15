Ученые обнаружили у женщин ген измены

Ученые из Австралии путем проведенного исследования смогли выяснить, что у каждой женщины существует ген измены, который носит название AVPR1A. Если в нем будут замечены какие-то отклонения, то партнер у женщины может быть не единственным, отмечается, что тогда она патологически склонна к изменам.

Ученые из Университета Квинсленда провели независимое тестирование, участие в котором принимали около 7 000 мужчин и женщин, которые состояли в отношениях. Путем анонимного опроса, специалистам удалось выяснить, что около 400 женщин из опрошенных изменяют своим партнерам. После этого ученые проверили ген AVPR1A на различные отклонения, и, как оказалось, практически у всех женщин, которые изменяли своим партнерам, присутствовали изменения в данном гене.

Стоит отметить, что ген AVPR1A также эксперты обнаружили и у мужчин, однако отклонения в его комбинации не помогли выявить изменщика, так как подобный эффект распространяется только на прекрасную половину человечества.