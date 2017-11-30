«Сбой в работе легких»: ученые рассказали об опасности моющих средств

Специалисты из Бернского университета(Норвегия) сообщили о том, что может повлечь за собой регулярное использование моющих средств при уборке жилых помещений. Применение чистящих и моющих средств приводит к сбоям в работе легких, указали ученые.

Наибольшему риску, утверждают ученые, подвержены уборщицы. Так как они постоянно контактируют с моющими, на их легкие оказывается куда больше негативного влияния, чем на легкие человека, убирающего в своей квартире несколько раз в неделю.

По словам ученых, негативные последствия от моющих средств «накапливаются» в организмах. Так, постепенно, при использовании чистящих веществ в легких человека начинают развиваться процессы необратимого старения. Более того, такое «старение легких» весьма опасней, чем кратковременные приступы астмы, которые возникают при контакте со спреями и порошками.

У уборщиц вред от чистящих средств сравним с 20-летним стажем курильщика. Моющие вещества постоянно оказывают вред на слизистые и легкие, что приводит к ухудшению всей работы дыхательной системы. Ученые сообщили о продолжении исследований и о том, что полная картина вреда от моющих средств будет известна после опытов.