Москвичи могут наблюдать верхнее соединение Меркурия с Солнцем

Москвичам выпала возможность стать свидетелями необычного явления верхнего соединения Меркурия с Солнцем. Как сообщают в Московском планетарии, это произойдет сегодня в 15:00 по мск.

Как рассказали сотрудники Московского планетария, в настоящий момент наступает то самое время, когда самую маленькую планету, Меркурий, можно будет увидеть при помощи обычного бинокля. Отмечается, что 17 февраля планета пройдет период верхнего соединения с Солнцем, а уже весной, 5 марта, она появится на вечернем небе.

Сообщается, что ближе к 15 марта количество времени, когда можно будет увидеть Меркурий, увеличится примерно до 1 часа 20 минут. Жители Земли смогут увидеть Меркурий наиболее четко именно в тот период, когда он будет находится на максимальном расстоянии от Солнца.