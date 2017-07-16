Ученые: смартфоны способны провоцировать психические расстройства

Ученые в один голос твердят о крайне негативном влиянии смартфонов на психику человека. Привязанность к своим гаджетам может стать причиной повышенной тревожности и бессонницы.

Несмотря на все предупреждения ученых о вреде исходящего от электронных гаджетов излучения, современный человек попросту не представляет своей жизни без смартфона. Он стал частью его жизни, и зачастую неизвестно, ты владеешь телефоном, или он тобой.

Так, исследования американских ученых из штата Иллинойс наглядно продемонстрировали, как именно постоянное использование гаджета может повлечь за собой психические расстройства. В 2016 году группа специалистов занялась изучением поведения студентов, которые зачастую попадают в зависимость от альтернативной реальности. Вследствие, удалось установить, что те молодые люди, которые просыпались и засыпали со смартфоном в руках подвержены тревожному состоянию и бессоннице.

Кроме того, смартфон также может порождать необоснованные панические атаки в случае, если гаджет внезапно выходит из строя или разряжается. Человек буквальным образом теряет ориентир в пространстве, а это чревато весьма печальными последствиями.

Специалисты призывают более осмотрительно относиться к своему здоровью и, наконец, обратить внимание на окружающий мир, ведь он значительно ярче, нежели мерцающая заставка на телефоне.