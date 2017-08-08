В МГУ научились создавать лекарства из синего золота

Российские ученые из МГУ провели эксперимент, при котором создали синее золото. В помощью этого метода эксперты получили используемую во многих лекарствах аминокислоту цистеин.

О таком фантастике, как синее золото, никто не мог бы и подумать, если бы научные специалисты из Московского государственного университета не решили с помощью химической реакции искусственно его создать. Как оказалось, к подобным безумным экспериментам ученых подтолкнуло недостаточное финансирование.

Немногим известно, что аминокислота цистеин входит в состав кератинов и содержится в структуре человеческих ногтей и волос. Это вещество благотворно влияет на здоровье и способно обезвреживать токсичные вещества в организме. Именно поэтому цистеин часто используется для изготовления лекарственных препаратов.

Однако главной проблемой российской фармацевтики является дорогостоящий процесс ее извлечения посредством люминесцентного метода. Таким образом, ученые из МГУ решили обойти общепринятое правило. Они использовали наночастицы золота, которые меняют цвет на синий и в процессе преобразования выделяют цистеин.

Метод экспертов МГУ доказал, что даже достаточно бюджетными методами можно развивать отечественную науку.