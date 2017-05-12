Учёные: Чтобы похудеть, нужно включить в рацион борщ

Специалисты из Британского Национального медицинского университета заявили, что для похудения необходимо включить в рацион борщ. На уменьшение веса влияют томаты и свекла, являющиеся составляющими данного блюда, как сообщает VladTime.

По словам Дэнниса Мура и Эндрю Ригала, у свекольного сока, который выделяется, когда ингредиенты борща зажариваются или пропариваются, есть свойство улучшать обмен веществ. Выводы были сделаны по итогам эксперимента с участием сотни девушек. Каждая должна была 4 раза в неделю обедать борщом, где были свекла или томаты, в течение месяца.

Хоть в целом блюдо вышло и более калорийным, однако все респондентки похудели. Примерно половине из них удалось сбросить около 5 килограммов, а максимум составил 10 – у 7 девушек. Стоит отметить, что ранее проводились исследования, указывающие и на вред от борща. Например, некоторые эксперты считают, что из-за щавелевой кислоты и других подобных соединений у человека могут начать болеть почки, разовьётся кариес и остеопороз.