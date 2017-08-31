В Мурманске начали готовить тюленей для военных целей

Ученые из Мурманска начали готовить ластоногих тюленей для военных целей. Отмечается, что млекопитающие будут искать мины и водолазов с кораблей противников, ходить в разведку и обследовать днища кораблей.

Как стало известно, с недавних пор ученые Мурманского морского биологического института занимаются подготовкой тюленей для военных целей. Тренировки проходят на мысе Тоня в Кольском заливе, в настоящий момент в лаборатории 9 ластоногих тюленей. В ходе тренировки, которая проходит два раза в день, млекопитающих натаскивают на обнаружение мин, обучают ходить в разведку, их также учат искать водолазов с вражеских кораблей и обследовать днища кораблей на предмет минирования.

Как рассказали ученые, пока тюленям сложно дается выполнение поставленных перед ними задач, так как они не привыкли заплывать глубоко в замкнутое пространство. В скором времени млекопитающие привыкнут и каждый элемент тренировки смогут выполнять на отлично.

Специалисты сообщили, что период военной службы тюленя составляет около 15-20 лет, потому эти млекопитающие могут оказать существенную помощь российским военным.