Уфологи нашли на Луне вход в секретную базу инопланетян

Уфологи обнаружили на недавних снимках Луны странный объект прямоугольной формы и черного цвета. Данный объект отбрасывает тень, специалисты считают, что это может быть входом в секретную базу инопланетных существ.

Не так давно китайская автоматическая станция "Чанъэ-3" прислала ученым сразу несколько фотографий Луны. На некоторых из них специалисты рассмотрели объект черного цвета и прямоугольной формы, отбрасывающий тень. Во время изучения фото ученые подумали, что это всего лишь пропущенный пиксель, однако при тщательном рассмотрении стало понятно, что это не так. Уфологи определили, что таинственный объект находится на Луне, приблизительно в 400 метрах от ровера.

По словам ученых, непонятный прямоугольник обладает идеальными пропорциями, словно это какой-то вход. Специалисты сразу выдвинули предположение, что черный прямоугольник может являться входом в секретную базу инопланетян, потому занялись тщательный изучением этого феномена.